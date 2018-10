Marley cumplirá un año como padre: “Mi hijo es mi mejor proyecto”

Pantallazo

Mirko, el hijo de Marley, está por cumplir un año y el conductor se muestra muy feliz por tenerlo a su lado: "Siempre quise ser papá y Mirko me vive dando abrazos, me expresa su amor todo el tiempo y me derrito. Mi hijo es mi mejor proyecto, de toda mi vida".

Además, en declaraciones al programa argentino Agarrate Catalina recogidas por Rating Cero, Marley dijo que le gustaría tener otro hijo: "Es mucho trabajo cuidar un hijo, pero siento que es importante crecer con un hermano ya que se arma tu futuro de otra manera. Tenés alguien con quien compartir tus experiencias, con quien criticar o quejarte de tu papá".

"Estoy pensándolo y viendo cuál es el mejor momento porque todavía es muy bebé, en dos semanas cumple un año y todavía hay que prestarle mucha atención a Mirko. No sé si puedo ya, no me alcanzarían los brazos", señaló el conductor.

"Tendría que volver a hacer todo de vuelta. No puede ser con la misma receptora porque tuvo un problema de presión y por eso Mirko nació tres semanas antes. Con la donante sí, me tendría que comunicar, es rusa y vive en Florida. Sería ideal que fuera ella así son hermanos cien por ciento. Es buenísimo que tenga un buen vínculo con sus hermanos. Ojalá sea, vamos a ver qué sucede", dijo Marley.

Por otro lado, el conductor habló del cumple de Mirko y dijo que hará una celebración con todas las conductoras que lo acompañaron en su programa de viajes Por el mundo junto a su hijo. La China Suárez, Lali Espósito, Susana Giménez y Cris Morena son algunas de las que estarán.