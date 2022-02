Marina Calabró sobre encuentro con Gustavo Martínez: "Ese hombre no podía cuidar a nadie"

Pantallazo

Marina Calabró revelo el encuentro que tuvo con Gustavo Martínez para la serie de Ricardo Fort y sorprendió con su declaraciones.

"Nos habíamos cruzado en octubre y me llamó la atención primero que lo vi apagado, lo vi como ido de la escena, como que no conectaba. Adrián y Cesar lo iban llevando, le tuvieron que decir quienes estábamos”, contó la periodista.

“Nos presentaron y no por una cuestión de cortesía. No podía creer que no me reconociera porque estuve en la casa comiendo con ellos, ahí ya se hablaba de depresión”, finalizó.