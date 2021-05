Mariano Martínez y Silvina Escudero desmienten su relación

Pantallazo

Desde hace días suena con fuerza el rumor de una posible relación entre Mariano Martínez y Silvina Escudero. Se dan me gusta a todas las fotos, compartieron imágenes andando a caballo el mismo día a la misma hora... Todo estaba dado para sospechar.

Pero ellos dicen que no, que no y que no. "Yo me separe hace siete meses y nunca fui ni a tomar un café con Mariano Martínez. No es que digo ‘nos estamos conociendo'. No, nunca tomamos ni un café. Tengo muy buena onda, está todo bien, pero no pasa nada. De hecho, ni le escribí para decirle 'jaja, ¿así que estamos de novios?'", dijo la bailarina en diálogo con el programa de radio Agarrate Catalina.

Por su parte, el actor publicó una serie de stories en su cuenta de Instagram confirmando que con Escudero no le pasa nada.

"Ya lo había dicho en otra oportunidad. O sea, no la conozco, más que cuando fui a hacer la entrevista. Re cordial todo. No fui a buscarla, es mentira. No estoy saliendo con ninguna persona. No. Ya había dicho que no. Así que no confirmen cosas que no son. Muchas gracias", dijo Martínez.