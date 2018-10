Mariano Martínez contó como fue su propuesta de matrimonio: ¡no encontraba el anillo!

Pantallazo

En agosto o en noviembre, en uno de esos dos meses será el casamiento de Mariano Martínez y Camila Cavallo. Juntos tienen una hija, Alma, de un año y medio. En una entrevista con Ciudad Magazine, el actor contó cómo fue su propuesta de matrimonio, que la hizo en la misma noche que su aniversario.

"Estamos viendo si la fiesta va a ser en agosto o noviembre. A mí me gusta agosto, pero a Cami no le gusta tanto porque hace frío. Estamos viendo el tema del salón ahora. A ella le gusta mucho el tema de la organización y lo hace muy bien. No me lo esperaba lo del casamiento, pero a Cami siempre le gustó mucho la idea", explicó Martínez.

"No era algo que me quitaba el sueño, pero ahora, habiendo vivido tantas cosas juntos, me dieron ganas de proponerle casamiento porque lo sentí desde el alma, y me parece un lindo momento para seguir construyendo juntos ante Dios, la familia, los amigos. Va a ser algo íntimo y me refiero a íntimo-íntimo. Y no me refiero a la prensa, porque entiendo que irán, no adentro, pero me refiero a íntimo en el sentido de las personas que queremos que estén ahí. Prefiero no invitar por compromiso, es nuestro, de nuestra familia y nuestros amigos más íntimos. Si no termina siendo un Martín Fierro más que un casamiento", añadió el actor.

Más adelante, Martínez contó que es "muy romántico" y dio detalles de cómo fue su propuesta de matrimonio. "El día que cumplíamos dos años juntos fuimos a cenar y le hice la propuesta", comienza.

"Fui a comprar el anillo, no se lo dije a nadie. Cuando querés que algo sea un secreto, no se lo tenés que contar a nadie. Fuimos a cenar y le empecé a decir todo lo que sentía por ella, todo lo que habíamos vivido. La realidad es que nosotros nos conocimos y Cami quedó embarazada, porque quisimos. Ahí nos fuimos conociendo y nos seguimos conociendo y el diálogo ayuda muchísimo. Estamos muy enamorados y tenemos mucho respeto el uno por el otro, hay pasión, amor", comentó.

"Le fui diciendo todo eso mientras buscaba el anillo, que no estaba encontrando, pero al fin lo encontré y le pregunté '¿te querés casar conmigo?'", recordó el actor.

Por último, Martínez habló de lo que puede considerarse una relación corta en la que ya planean el casamiento: "Está bien que vamos dos años y para otros puede no ser mucho tiempo, pero vivimos muchas cosas juntos, tenemos una hija que es un sol".