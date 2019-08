Mariana Nannis destrozó a su marido en el living de Susana Giménez

Pantallazo

Mariana Nannis albortó Buenos Aires tras su llegada, casi en exclusiva al programa de Susana. Desde el living, pasadas las 22 horas del domingo comenzó su relato.

"Claudio Paul Caniggia sigue siendo mi marido ....todavía no me divorcié...pero yo vine a salvar a mi marido, una vez más en mi vida, de drogadicción y prostitución", dijo al comienzo.

"Está pasando por un momento de adicción y se están aprovechando de él, que es mi marido y el padre de mis hijos, por eso vine acá a ayudarlo", agregó.

La excéntrica rubia habló del patrimonio familiar y aseguró que su marido "llegó donde llegó" gracias a sus cuidados.

"Hace tres años que empezó la crisis, porque él viajaba solo y a mi me dejaba como un mueble en la casa, yo pasé a ser una molestia para él, porque la mujer no toma drogas, no toma alcohol y no molesta...no le gusta, la que sale ahora es una prostituta drogadicta, él está en malas condiciones, yo lo vine a rescatar, lo voy a sacar del entorno que tiene... él está en Brasil con la prostituta y no me manda plata ni para darle de comer a los perros... se está gastando la plata de la familia, mañana nos quedamos todos sin plata", aseguró.

También dijo que había sufrido un aborto de una critatura que hoy tendría 12 años y que estuvo internada tras el maltato sufrido por su esposo.

Con respecto a las adicciones de Caniggia, Nannis redobló la apuesta y dijo: "dos veces lo interné por drogadicción y aceptó y tengo los papeles, yo no miento".

Por su parte el exjugador había escrito desde su cuenta de tuitter que Nannis precisa una "pericia siquiátrica". "ya que no está en su sano juicio".

Esto recién empieza.