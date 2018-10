María Vázquez responde las críticas de “delgadez extrema”: “No es sinónimo de enfermedad”

Pantallazo

No es la primera vez que las estrellas se ven envueltas en polémicas de determinada índole en las redes.

Esta vez, María Vázquez se encontró en el ojo de la tormenta tras publicar una foto junto a su hija, donde varios usuarios la tildaron de "enferma" y demasiado delgada.

"Las rodillas tienen huesos, y tengo piernas flacas y fibrosas, de las cuales me siento muy orgullosa y agradezco a mis padres mi genética. Impresión deberían darte otras cosas. Mis hijos heredaron mis piernas", comenzó la respuesta de la modelo a una seguidora que le comentó que "le daba impresión sus huesos".

"Soy delgada porque mi contextura es así... si buscás archivo mío de hace 20 años te das cuenta de que siempre fui así. Obviamente tenemos en cuenta que el tiempo pasa para todos... No debería haber preocupación justamente. Llevo una vida muy saludable, sino no podría hacer todo lo que hago. No interpretemos ni demos a entender que la delgadez es sinónimo de enfermedad", remarcó María.

"Me gusta contestarlos porque es mi espacio y un lugar donde comparto cosas personales de mi vida. Entonces no sería justo que cualquiera pueda decir lo que se le ocurra y no poder contestarle desde mi propia vía de comunicación. Sería injusto", cerró la esposa del polista.