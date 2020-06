María Gomensoro sobre intervención de Verónica Mato: “No estaba ofendiendo a nadie”

Pantallazo

María Gomensoro fue la invitada de la semana del programa Hacemos lo que podemos de Radio Universal donde habló de su trayectoria profesional y dio su opinión a algunas de las noticias destacadas de los últimos días.

Entre las cosas que contó la comunicadora, dio su opinión sobre la reyerta en Cámara de Diputados entre Martín Lema y Verónica Mato. Para Gomensoro, el presidente estuvo mal en cortar la palabra a la diputada del Frente Amplio. "Sinceramente estoy totalmente de acuerdo con lo que hizo Cristina Morán con la libretita. Entendí perfectamente con lo que dijo la diputada, fue ponerle voz a una emergencia nacional. Y escuchala. [...] A mí me parece que no estuvo bien MArtín, lo respeto profundamente, pero no comparto que la haya frenado de la forma que la frenó porque no estaba ofendiendo a nadie. Hubieses sido más inteligente que Martín pidiera disculpas en nombre de los hombres. Utilizó mal el recurso", especificó la comunicadora.

Y se explayó sobre los feminismos: "Hay tantas voces como movimientos. Yo no pertenezco a ningún colectivo, nunca había ido al 8M salvo este año. Cuando te ponés a hablar con una feminista de izquierda comparto muchas cosas y otras no".

Luego tuvo tiempo para hablar del reciente estallido a raíz del cuplé de Edinson Campliglia que derivo en una denuncia penal contra Rafa Cotelo. Para Gomensoro, "se les fue la moto" a los demandantes y argumentó que aunque es tiempo de cuestionarse la clase de humor queremos escuchar, Rafa Cotelo es un ser maravilloso y habló desde la voz de un personaje.