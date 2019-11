Pantallazo

María García y su salida de Canal 12: “Con Paullier no tenía amistad”

Tras 15 años siendo empleada de Canal 12, María García fue despedida, tras el abrupto final del programa que co-conducía con Juan Carlos Paullier, Calidad de vida.

La periodista pasó por Algo contigo para hablar de cómo terminó el ciclo y dijo que por parte del canal no hubo interés de darle una alternativa. "Yo creo que terminó como una telenovela. 10 años es mucho tiempo para un programa. Con Juan Carlos siempre tuve una relación correcta y profesional, no tenía una amistad. De su casamiento me enteré por Sábado Show, por ejemplo", agrego con picardía.

"Si estamos trabajando en equipo, somos equipo. Se iba de vacaciones y yo le cubría el programa", agregó, consultada por la indignación del conductor al hablar en contra del canal. "Lo que dijo me parece un poco infantil", resaltó la conductora, sobre los dichos de Paullier que indicaban que parte de la producción se había metido con él por aparecer en sunga en una revista.

"Muchos sponsors me dijeron ‘Si vos seguís, yo estoy'. Pero al canal le interesaba desvincularme. Me dijeron que les daba pena, pero que no tenían un proyecto. Siempre hay mucha ironía y machismo", disparó la periodista.

"Yo me como un garrón por esta telenovela, pero también creo que esto iba a pasar en algún momento. Me sacó de mi zona de confort para reinventarme", reconoció García, quien tiene entre manos un proyecto en internet sobre vida saludable junto a su hermana Claudia García, quien también fue desvinculada de Canal 12 en abril de este año.