María Alejandra Jaimes habló del "narcogobierno" de Maduro y de su debut en "Santo y Seña"

Pantallazo

Montevideo Portal

Entrevistada en "Hacemos lo que Podemos" de 970 Universal, Jaimes habló sobre la actualidad de su país. "La inseguridad en Venezuela es horrible. Allá a las seis de la tarde está todo el mundo metido en casa. Ir por la calle con el teléfono no puedes, tomar transporte público es horrible".

"Yo no puedo más con esta situación, porque no se puede vivir así. Tú no puedes vivir siempre con la sensación de que sales de casa y no sabes si llego".

Le preguntaron cómo se llegó a esa situación y fue tajante. "La avaricia de la gente que está en el poder y en el gobierno. Nosotros tenemos un narcogobierno y no me importa decirlo. (Nicolás) Maduro es un dictador, allá está matando gente. La situación de Venezuela es horrorosa. La gente se está muriendo por falta de servicios sanitarios, porque no hay medicina, porque no hay comida, no hay agua, no hay luz. Y es por la avaricia tan grande que hay en el gobierno".

"Maduro no es bueno. Maduro es un dictador, Maduro es un narcotraficante. Maduro es un asesino", agregó. (Juan) "Guaidó, para mí, fue una luz al final del túnel. Cuando salió Guaidó fue un canto de esperanza que tuvimos los venezolanos. Creo en guaidó, pero porque como venezolana que quiere salir de la dictadura, tengo que creer".

Cambiando de tema, contó que llegó a "Santo y Seña" después de que Nacho Álvarez viera una nota en Sábado Show donde ella decía que quería trabajar en televisión. "Nacho, a raíz de esta entrevista, me llama para decirme que tienen un cambio de formato en 'Santo y Seña' y que buscaban a una persona con ciertas características. Cuando él me dice, yo le digo: 'Yo misma soy'".

Su debut tuvo repercusiones por una minifalda, por la "vueltita" que le pidió el conductor y porque a la semana siguiente no tenía un vestido tan corto. "Es muy gracioso, porque el vestido que me puse para el segundo domingo ya lo teníamos elegido de antes. El vestuario se elige desde hace tiempo, yo ya había elegido lo que me voy a poner este domingo".

"El vestido que yo llevaba ese día eran dos dedos por encima de la rodilla. Era un vestido de manga larga. Sí, está ajustado al cuerpo, pero yo como venezolana no lo vi mal. Si te metes en mis redes, estoy más expuesta", explicó. "El hecho de salir bailando, de que él me diera la vuelta, tampoco lo vi mal".

De todos modos, la hizo pensar. "No lo vi mal, pero tuvo esa repercusión y tampoco me hago sorda ante las repercusiones".

"Que me digan '¿por qué una venezolana y no una uruguaya?', esas cosas sí. Dame el chance para que me conozcas y demostrarte de verdad lo que valgo. Y dame el chance de demostrarte de lo agradecida que estoy de la oportunidad", expresó. "Siéntanse orgullosos de que Uruguay es un país de oportunidades".

La nota completa:

Montevideo Portal