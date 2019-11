Marcelo Tinelli criticó al arzobispo de La Plata, quien lo trató de "engendro"

Pantallazo

"El showman con probables posibilidades políticas, que también exhibe en el espectáculo la vida privada de sus bailarines, y promueve entre ellos superficiales emparejamientos; que semejante engendro tenga buen 'rating' mide hasta qué nivel hemos caído", escribió Aguer en su columna "La naturalización de lo antinatural", publicada en el portal infocatólica

Más tarde, Marcelo citó la nota en Twitter y agregó: "¿De los curas pedófilos no dijo nada? No llegué a leer toda la nota, porque sus palabras me hacen recordar a la inquisición".

En su columna, Aguer también fue crítico con los medios de comunicación, la ideología de género y la comunidad LGBT. "La propaganda gay es apabullante y va trastornando el cerebro de multitudes, de jóvenes especialmente (...). La propaganda del partido o alianza oficial exhibía, subrayando el nombre de la agrupación, una franja con los colores del arcoíris".