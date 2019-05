Marcela Tinayre se refirió a la salud de Mirtha: "Le sacaron los puntos, está regia"

Pantallazo

Marcela Tinayre volvió a encabezar el ciclo televisivo de Mirtha Legrand. La diva se ausentó durante dos emisiones tras sufrir una brida intestinal, por lo que debió permanecer en reposo tras someterse a una operación.

Sin embargo, la salud de la "Chiqui" mejoró con el transcurso de los días, pero continúa descansando en su mansión por recomendación médica.

"Está regia, fantástica. Quiero aclarar que a mi madre le sacaron los puntos el jueves, por lo cual no era conveniente que esté acá en el piso. No pidamos tan rápido las cosas cuando son cuestiones de salud. No son cuestiones graves, pero son cuestiones de salud", contó Marcela, el pasado sábado, en el programa.

"Creo que el fin de semana que viene ella va a estar. Lo van a anunciar, por supuesto", continuó. Y agregó con entusiasmo: "Les juro que es verdad: estoy más agitada que el fin de semana anterior. Mucho más. Yo dije: 'Hoy ya va a estar, yo la veo desde casa'. Y nada de eso".