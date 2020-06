Marcela Tauro sobre su pelea con Rial: “Me maltrató, sentí que algo se cortó”

Pantallazo

En una nota con Fernanda Iglesias para Esto no es Hollywood, Marcela Tauro habla de su polémica salida de Intrusos.

"Fue lo que se vio. Sentí el click ahí, pensé 'esto no va más'. El programa siguió, no es que terminó. Después, en el corte hablamos bien, él me dijo su parecer. Pero yo no me acuerdo mucho. Saqué todo eso de mi mente", comienza la periodista.

"Me maltrató (...) Obvio. Es así. Yo pensé '¿por qué me está pasando esto?'. Pero bueno, son cosas que las sé manejar, no era el primer día que trabajaba, ni nada. Ojo; fue solamente pensar por qué me pasaba todo eso. Lo que sé es que fue a la mitad del programa y yo seguí al aire", agrega la panelista de Fantino a la tarde.

"Se lo había dicho en la cara, pero fue un destrato (antes). Pasaron tantas mujeres, tanto chip (sic), que pensé '¿será esto de lo que están hablando?'. Pero yo no lo vivía así. Sabemos que hay gritos, no está bien y tiene que cambiar. Eso lo entiendo, que es parte de nuestro laburo y la locura de la TV. Pero acá yo sentí que algo se cortó", sostiene.

"Fueron muchos años, y era el momento. Yo ya sabía que por rotación tenía que volver Débora D'Amato. Para 'justificar' que todos estemos y trabajemos, rotábamos. Así que no me tocaba. Nunca me dijeron que no volvía. Yo fui la que dije que me iba. Me habló la producción y coincidimos. No quiero hablar, para mí terminó. Ya está. Después hicieron una novela de cosas que me ofrecieron que nunca pasó. Yo la reunión la tuve casi un mes después. Me ofrecieron volver a Intrusos pero yo les expliqué al canal y la producción por qué no quería volver. Me llamó Fantino, me dijo "¿querés irte mal del canal, porque yo te estoy pidiendo?". Si Fantino no me pedía tenía dos meses de vacaciones y volvía a hablar", detalla Tauro.

"No, otros programas me llamaron. Cerrar con Fantino tampoco fue fácil, porque tuvimos que cerrar todo de nuevo. Y me entero después que me habían pedido Fabián Doman y Mariano Iúdica. Ahora estoy contenta. Yo pensé que iba a ser más serio, pero nos pudimos relajar y divertir. Es un momento raro, así que también es para pasarla bien, darle alegría. Dramas ya tienen los de ellos", concluye Marcela.