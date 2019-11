Marcela Kloosterboer, indignada con un restaurante por servirle una hamburguesa de carne

Pantallazo

La actriz Marcela Kloosterboer viajó a Estados Unidos con sus hijos para visitar a su padre, pero el viaje tuvo una cuota amarga. En un restaurante pidió una hamburguesa vegetariana, pero le sirvieron una de carne.

"Hace 30 años que no como carne y me trajeron una hamburguesa de carne. Le pregunté al señor si era de carne, me dijo que no, que era vegetariana y me traen una hamburguesa de carne. Al rato me dicen que era de carne. Después de 30 años me hacen comer carne y nadie se hace cargo, así que ahora voy a arrobar el lugar para escracharlos", publicó en sus historias de Instagram.

La artista además de actuar tiene una tienda de zapatos y carteras cruelty free, a saber, de cuero ecológico.

Desde el establecimiento ofrecieron disculpas a Kloosterboer, luego de recibir cientos de mensajes de los fans de la actriz criticando el error.