Marcel Daset prepara “Qué boca”, el próximo tema del verano

Pantallazo



El polifacético Marcel Daset está finalizando un nuevo trabajo discográfico con miras a lanzar en pocos días el tema "Qué boca", apuntando a la diversión y a disfrutar de una cumbia muy pegadiza.

Mientras escuchaba la mezcla en los estudios RB Redordz habló con Pantallazo: "Es una canción divertida media charanga con mucho ‘pegue', que seguro les va a encantar. Cuento cosas de mí, y de mi boca que tanto le teme la gente. Es una canción que escribí pensando en llevar alegría en este momento donde mucha gente la está pasando mal y quiere entretenerse, divertirse, y salir a disfrutar", dijo Marcel.

Sobre cómo había tomado la noticia de que Flavia Pintos estaba embarazada, comentó: "Súper emocionado, me enteré hace como 15 días, me contó Flavia, así que seré tío. Ellos están chochos, con Flavia y Pablo (Sacco) llevamos 15 años trabajando juntos, somos como hermanos. Esta es una gran noticia, lo tenían muy guardado, esperando las confirmaciones, entonces se paró con Pablo delante y me dijo ‘Tengo algo para contarte'. ‘¿Estas embarazada?', le pregunte. Porque Flavia estaba distinta, la conozco bien, y los ojos se nos llenaron de lágrimas. Qué linda noticia, ella está cursando el cuarto mes de embarazo. Así que será un año con mucho trabajo. En Twister estoy haciendo la nota central, con un perfil más periodístico, a personalidades de mundo del espectáculo, con más intensidad, más al hueso, y me encanta tomar ese riesgo. Llevo 27 años trabajando como periodista desde que comencé en mi Trinidad natal".

Marcel espera poder filmar en pocos días el video clip para su tema "Qué boca" junto al equipo de QPecado Bar Producciones, con quienes realizó el tema tributo a Verónica Castro "Por esa puerta".

Por Gustavo Descalzi