Mar Tárres y Sol Pérez tienen "tanto en comín": "Amamos nuestros cuerpos sin prejuicios"

Pantallazo

No es la primera vez que Mar Tarrés recibe críticas por su cuerpo.

Para esta ocasión, la humorista reflexionó en las redes con una foto de ella y otra de Sol Pérez para concientizar a los usuarios.

"Tenemos tanto en comu´n, las dos disfrutamos y amamos nuestro cuerpo sin prejuicios a pesar de todos los insultos que ambas recibimos... Ella por tener un cuerpo hegemo´nico y yo por no tenerlo. ¿Se dieron cuenta de que no hay nada que les venga bien? Siempre te van a criticar por gorda, por flaca, por put... o por santa. Por eso, vos hacé y se feliz sin conformar a nadie. Que la vida es una sola y es demasiado corta como para no aceptarte co´mo sos", reza el descargo de la comediante argentina.

"No hay nada más lindo que disfrutar de la vida. ¿Lo demás? Está de más", fue la respuesta de Sol.