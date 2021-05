Mar Tarres: “Tuve sexo virtual con famosos internacionales”

Pantallazo

La modelo plus size hace una fuerte confesión hot de su vida íntima y asegura que tienen que "legalizar" esta práctica sexual.

En el programa de Mitre Live con Juan Etchegoyen, Mar Tarres impacta con una inesperada confesión de su vida íntima.

"Estoy a favor del sexo virtual y de todo, legalícenlo, el tema es que hay que saber con quién, no es que con el primer pelotudo", comienza.

"Yo he tenido sexo virtual con famosos, entendés, que vos sabés que a ellos no les conviene hablar y a mí tampoco y que nos vamos a cuidar entre nosotros", agrega.

"Si tenés sexo virtual con alguien que no sea famoso, tiene que ser con alguien de muchísima confianza que vos sepas que el día de mañana no te va a traicionar y no va a contar todo eso", sostiene.

"Tuve sexo con famosos, pero no de Argentina, son internacionales. La gorda está triunfando diría Nathy Peluso, siempre mirando para afuera", cierra la modelo plus size.