Malena Pichot destrozó a Lali por hablar de acoso: “Me da cringe”

Pantallazo

El video de Lali en el programa español del hormiguero donde apuntó contra un televidente por ser acosador, se volvió un hit en las redes sociales.

“Estoy enamorado de mi vecina Blanca. ¿Qué me recomendás para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio. Por favor, ayudame. No se qué hacer. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl”, decía el mensaje que leyó el conductor Pablo Motos, que envió el telespectador.

Ante esto, Lali remarcó lo siguiente: “Pienso que está buenísimo que hayas mandado este mensaje, Raúl. Porque nos regalás a todos, en el programa más visto de España, el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabás de demostrar con tu mensaje”,

“Él mismo cuenta que la invita a salir a su vecina y le dice que no. Su vecina llega al punto de denunciarlo, llega a la Justicia. Él se jacta de haber ganado el juicio, que no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias, y el tipo le insiste de nuevo en salir. Este es un claro ejemplo de lo que es ser un acosador”, agregó.

“Está buenísimo que les niñes que están del otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia que es el gesto de insistirle a alguien. Querido Raúl, no es no”, cerró la cantante.

Al parecer, a Malena Pichot no le gustó que la gente celebrara la actitud de la artista argentina en visibilizar esta situación y la destrozó en su programa de radio Furia Bebe (Futurock).

“Dice lo que tiene que decir... 'vos sos un acosador, qué terrible'”, comenzó la humorista.

Luego cuando sus compañeras pidieron para pasar el audio, Pichot acotó: “Me da mucho cringe el audio, pero ponelo”.

Luego, la comediante analizó filosa el mensaje que dio la estrella en el programa español: “Parece que estaba todo el mundo emocionado con esto... Yo no entiendo, nosotros estamos diciendo esto hace 20 años y nadie nos festeja nada, nunca jamás en la vida. Lo que pasa es que nosotras no lo decimos muy amablemente”.

No es la primera vez que la comediante se pelea con celebridades por el tema del feminismo. Dias atrasa tuvo un fuerte cruce con Mónica Farro por decir que “vive de complacer a los hombres”.