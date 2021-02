Mal momento de Prandi: "Los hijos fueron abandonados en la puerta de su casa por el padre"

Pantallazo

En Intrusos revelan información de último momento sobre el ex de Julieta Prandi.

"Hace menos de una hora ella y su familia vivieron un momento espantoso. Su exmarido, que hoy tenía a sus hijos ya que le correspondía tenerlos con él, fue a la casa de Julieta y los dejó en la puerta".Tocó el timbre, le dijo a la persona que estaba adentro 'los vengo a dejar, yo no me voy a quedar con ellos'. La persona que los recibió le dijo 'no le corresponde hoy a Julieta, sino a usted'. Él dijo 'no, los voy a dejar' y se fue. Esta persona se fue con los menores a la Comisaría a hacer la denuncia", lanza Adrián Pallares.

"Deja a los chicos en la puerta de su casa como si dejara dos paquetes en la puerta de una casa y genera la angustia de la madre de los chicos, que está trabajando para bancar ese hogar. La persona que trabaja con ella se fue a hacer la denuncia y Julieta se comunica con nosotros para hacernos saber que está prácticamente al borde del desequilibrio; así queda una persona ante semejante atropello. Sobre todo cuando se juega el chantaje emocional de dos menores", agrega Lussich.

Luego Pallares detalla lo siguiente: "Ella está conduciendo el programa de radio con Mariano Peluffo, que justo no está en este momento al aire, y la llama la persona que trabaja en su casa para contarle la situación que está viviendo y qué pasa con sus hijos. Sale desesperada en un corte del programa y estaba absolutamente desencajada".

"Es una historia de terror que se reaviva ahora porque hace exactamente una hora los hijos de Julieta Prandi fueron abandonados en la puerta de su casa por su padre. Y en este momento se está haciendo la denuncia policial", concluye el conductor.