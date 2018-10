Majo Álvarez sobre su intimidad con el Lolo Estoyanoff: “La ropa no la doblo más”

Pantallazo

Conocida como una ídola en la música tropical uruguaya, Majo Álvarez pasó por la mesa de Desayunos informales y reveló algunas intimidades de su relación con el Lolo Estoyanoff.

"Soy insoportable con la limpieza (...) Lo estoy tratando de hacer reglas, la ropa sucia va acá, tirala, pero acá en un sector. La ropa ya no se la doblo más, por ejemplo. La doblo una vez al mes, tira todo. Se las dejo en la perchita", comenzó la artista.

"Trato de no hablar mucho del clásico. Estamos los dos un medioloquitos. Yo estoy con el show y él está con eso", agregó la cantante.

Luego Majo opinó sobre la decisión de Luana de alejarse de la música hasta ser mayor de edad: "Yo arranque teniendo 15 años sin permisos y sin nada, yo considero que ella no tiene que bajar los brazos, si es lo que ama tiene que seguir haciendo(..) Buscar la forma que la chica no desaparezca de la nada. Dicen que no puede cantar de acá a un año, pero de acá un año no sabes que puede pasar de tu vida".

Por último, la vocalista de Majo y la del 13 hablo sobre la posibilidad de dejar ir al futbolista "No dejaría que pasara el Lolo cerca. Yo soy celosa y el ni te digo, entonces imaginate. Yo lo entierro de cabeza en la arena si mira para otro lado. Hoy en día no me asustaría q, ya están todas mostrando, vas al baile y las ves con la colita para fuera. Eso de andar mostrando no asusta a nadie".

Majo se presenta con su banda el 25 de octubre en el Teatro Metro.