Magalí Gil sobre cuando su madre conoció a Maradona: "Fue cuando él era director Racing"

Pantallazo

En una comunucación con Ángel De Brito, el periodista leyó el chat con la supuesta sexta hija de Maradona y reveló más información.

"La madre biológica de Magalí decidió darla en adopción. La criaron dos padres, a los que ama y a los considera sus padres, pero sí quiere saber su identidad... Diego esto lo sabía. Ella se reunió con Morla. Diego iba a hacerse el cotejamiento de ADN", informa el periodista.

"Me está escribiendo Magalí Gil, que está viendo el programa, y nos aclara la duda que teníamos de cuándo se conocieron su mamá biológica y Diego, y me dice: 'Mi mamá biológica conoció a Diego cuando era director técnico de Racing. Él estaba acá... No tengo hermanos", cierra el periodista.