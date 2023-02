Madonna tras las críticas por su aspecto físico en los Grammy: “No voy a disculparme”

Pantallazo

No es la primera vez que las celebridades se tienen que enfrentar a las críticas de los haters por su aspecto físico. Madonna estuvo invitada a la celebración de los Grammy, el premio más importante a nivel mundial de la música, y recibió comentarios negativos sobre su rostro.

La cantante norteamericana subió un descargo a las redes sociales y apuntó contra los usuarios que se burlaron de su apariencia. “Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones artísticas que he hecho ni por mi apariencia o por cómo visto y no voy a empezar ahora”, señaló.

“En lugar de centrarse en lo que dije en mi discurso, que fue sobre dar gracias por la valentía de artistas como Sam y Kim, muchas personas optaron por hablar solo sobre fotos mías en primer plano tomadas con una cámara de lente larga por un fotógrafo de prensa que ¡distorsionaría la cara de cualquiera!”, expresó la artista.

“Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho ni por la forma en que me veo o me visto y no voy a empezar. Los medios me han degradado desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener un tiempo más fácil en los años venideros”, señaló.

“Nuevamente me encuentro atrapada en el foco de la misoginia y edadismo que perpetúa el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres pasados los 45 y siente la necesidad de castigarlas si continúan sintiéndose fuertemente salvajes, trabajadoras y aventureras”, cerró.