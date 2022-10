Madonna dispara rumores sobre su orientación sexual con video de Tik Tok: ¿se declaró gay?

Madonna sorprendió a todos cuando insinuó, a través de un video en la red social Tik Tok, que es homosexual. En el clip, la artista pop propone un challenge que consiste en arrojar un bikini a un cesto de basura.

En la parte inferior de la imagen aparece un sobreescrito: “Si fallo, soy gay”. La cantante, que luce su cabello color rosa chicle y marca tendencia con sus cejas decoloridas, lanza su tiro, erra y hace un gesto como quitándole importancia.

Madonna seemingly comes out as gay in new TikTok. ?????? pic.twitter.com/cnWWOTrKzz