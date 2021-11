Lussich contra China: "Habla de sororidad y estaba con un señor que tenía esposa"

Pantallazo

El conductor uruguayo calificó como a la nota de la actriz como "una nube de cannabis" y "regodearse en el soy canchera y me la banco".

La entrevista exclusiva de Alejandro Fantino con China Suárez generó una controversia inexplicable.

La actriz fiel a su estilo dio su versión del affaire con el futbolista y Rodrigo Lussich cargó contra la nota de la artista en Intrusos.

"¡Psicópata! Para qué da una nota, cobra un montón de guita y después no dice nada. Encima, vanagloriarse, regodearse, en el soy canchera y me la banco. Regodearse en el no te cuento nada", dijo el periodista.

"La verdad, China Suárez, no dijiste nada. Y decir 'yo lo arreglé en privado'. El reportaje no sirvió para nada", sostuvo el conductor uruguayo.

"Que haga un programa de autoayuda en el canal de la Ciudad y que ahí cuente lo que ella quiere sobre el feminismo. Porque ayer lo que queríamos saber era si a Mauro le había funcionado o no el amigo. Esa es la expectativa de esa nota que nunca sucedió", señaló.

"Si fuiste a buscar el durazno, bancate la pelusa. Para mí, lo mismo que se había fumado para estar con Mauro, se lo fumó ayer para la nota. La verdad, esa nota era una nube de cannabis. No hubo nada. ¿Reflexiones sobre la vida de la China Suárez? Qué me importa a mí saber qué opina de la China Suárez", cerró Rodrigo Lussich.