Luli Salazar contra Redrado: "Se lava las manos, se separó de su ex por mí"

Pantallazo

Cansada del machirulaje, Luciana Salazar dispara contra los portales luego de que publicaran que ella esaba contenta con la separación de Martín Redrado con Lulú Sanguinetti.

"Dijeron algo en un portal que me deja mal parada como mujer y Luciana no miente. No me gusta que me pongan en un lugar que no quiero estar. No está separado porque querían vivir juntos. Él se separó de su ex novia por mí, se lava las manos y no quiere decir la verdad", comienza la panelista en "Polémica en el bar".

"Entre angustiada y enojada por la situación, la mamá de Matilda aseguró: "Cuento esto por una necesidad de decir la verdad, y no para lastimar a otra persona, porque sé que en este momento hay alguien que está sufriendo y siempre voy a estar del lado de la mujer", sostiene.

"Se separó por mí, porque era incompatible tener una relación de pareja y tener al mismo tiempo una relación conmigo y con mi hija a escondidas. Ni yo ni mi hija tenemos por qué ser escondidas. No le hacemos mal a nadie", detalla con la voz cortada.

"Paremos con las cosas machirulas. Hoy las mujeres estamos celebrando que nos empezamos a hacer sentir cada vez más nuestros derechos", manifestó en otro tramo de su descargo donde se refirió a la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. "Basta de machirulaje, de decir que una mujer se alegra porque su ex corta con una novia. En todo caso, fue una decisión de él, yo no tuve nada que ver", concluye Lulipop.

