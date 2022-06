Luis Ventura disparó contra Jorge Rial: "Me pegó una patada del culo de Intrusos"

Pantallazo

El regreso de Jorge Rial a la televisión argentina causó mucho revuelo en los medios rioplatenses.

En un mano a mano para Infobae, el conductor deslizó una posibilidad de reconciliarse con Luis Ventura y al periodista no le gustó nada sus declaraciones.

"Seguramente nos vamos a amigar. Yo lo quiero mucho a Ventura y él a mí también. No sé si hoy necesitamos estar juntos. Es un tipo al que no voy a dejar de querer nunca. Y él puede decir las cosas mías y a mí me divierte porque sé quién es el Gordo. Lo quiero. Y él me quiere a mí. Y sé que lo dice solamente para joderme un rato”, dijo Jorge.

A partir de estos dichos, Ventura no se calló nada y chicaneó fuerte al periodista.

"No se lo acepto. No hay reconciliación porque me dijo gordo", disparó el panelista en A la tarde.

"Es que yo no tengo que poner nada. Yo nunca me peleé", contestó Luis.

"Pero existieron diferencias", remarcó Cora Debarbieri.

"¿Qué diferencias? Me pegó una patada en el culo (de Intrusos)", respondió sin filtros Ventura.

"Esto está refutado por mis hijos y por muchos integrantes de mi familia, que me dicen que soy un pelotudo. Y Es bien posible. ¿Pero quieren que vaya en contra de esto (se toca el corazón? Acá se siente lo que uno quiere vivir”, expresó Luis.

“Si yo viví 40 años con un ‘garca’, bueno, yo a los amigos los quiero o no los quiero, y aprendí a quererlo. Me cuesta renunciar a 40 años de amistad", concluyó el conductor.