Luis Fonsi confesó: “Con 11 años sufría un bullying terrible por mi acento”

El autor de ‘Despacito' se encuentra de gira por España y brindó una nota donde confesó cómo fueron sus comienzos, su actualidad y todo lo que tiene en mente para el futuro.

Antes de su éxito, Luis Fonsi confesó que no tuvo una buena adolescencia cuando debió mudarse a los Estados Unidos de América.

"Con 11 años, recién mudado a Florida, sufría un bullying terrible por mi acento. Y a los 13, cuando empecé a salir con la primera chica, su mamá vio una foto mía, consideró que era demasiado morenito y le prohibió que siguiéramos juntos. La había invitado a mi senior prom, la fiesta de graduación, y me quedé sin mi date. Qué pena de gente, ¿verdad?".

"Mis papás me inculcaron los valores del respeto y la humildad. Ni ellos me dieron nunca más de lo que necesitaba ni yo me he despertado jamás sintiéndome superior a nadie", expresó.

Tras muchos años en el ambiente artístico, Fonsi aseguró que no hay pronósticos sobre cuándo una canción puede llegar a ser un éxito.

"Ni el más sabio disquero con estudios de mercado puede pronosticar cuándo una canción va a convertirse en éxito. Como no existe esa bola de cristal, yo seguiré siempre con los pies en la tierra".

Además, se animó a dar su opinión sobre cómo la cultura latina cada vez está más presente.

"La mezcla de culturas se ha convertido de algún modo en mi misión. Me motiva comprobar cómo de repente un yanqui de Oklahoma accede a la música latina y se predispone a salir de sus géneros tradicionales. Y eso, en estos momentos de división, es muy importante".

Y se animó a disparar contra el Presidente Trump: "Ese individuo tiene mucho que ver, porque ha destapado el odio y el racismo. Por fortuna, nadie puede tapar el sol con un dedo y muchos seguimos dispuestos a darle al mundo buena vibra".

Para finalizar, habló sobre sus planes a futuro y dijo:

"En mi mente sigo componiendo discos. Fui estudiante de clásica y soy un fanático de la música, un melancólico de esos que agarra la carpeta y consulta quién tocó el violín, cuál fue el ingeniero de mezclas...".