Lucila Rada: "Me cuesta un montón hablar de racismo porque no he sido militante"

Lucila Rada estuvo de invitada en el programa de PH Uruguay y habló sobre la discriminación que sufrió por su color de piel.

"Con respecto a la raza, a mí me cuesta un montón hablar de racismo cuando doy una nota porque no he sido militante. Me pasa que yo milito desde ser y permitirme hacer lo que tenga ganas de hacer, no siento que me falta nada", comenzó la cantante uruguaya.

"Si me falta algo, es porque no lo estoy yendo a buscar, pero si sé que para mi raza fue muy difícil acceder a ciertos lugares. Me sensibiliza mucho el tema de la cuota de afrodescendientes en la búsqueda laboral, es algo que no termino de estar de acuerdo conmigo misma", sostuvo la actriz.

"Me da mucha pena que tenga que existir. Sé que es un tema de reparación histórica, sé que la buena voluntad que se trabajó en el tema", destacó la artista.

"Es horrible tener capacidades e ir a llenar un currículum o un llamado y a último momento después de poner todo lo que sabes hacer, tener que poner ‘sí soy afrodescendiente, denme una chance más'. No me parece justo tampoco", concluyó Lucila.

