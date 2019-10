Pantallazo

Luego de varios días de tensión, originados a raíz de las fotos íntimas que se filtraron de Luciano Castro, la pareja viajó a Brasil para reencontrarse.

La actriz publicó varias fotos en su Instagram donde se los ve acaramelados y disfrutando de las increíbles aguas de las playas del país vecino. Además, y en una declaración de amor, acompañó el posteo con una frase de la canción de No Te Va Gustar: "Me encantaría volver a verte reír, cómo me gusta verte reír".