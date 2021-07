Luciana Salazar sobre sus infidelidades a Redrado: "Él ya sabe todo"

Pantallazo

"En realidad esto yo no lo dije en Instagram. Me llamó la atención que tuvo muchísima repercusión lo que dije ahí, cuando lo dije mucho antes. Esto viene de años, también lo había dicho en una revista". Y agregó: "Pasa que me lo volvieron a preguntar, yo lo dije y tuvo más repercusión por Instagram, no por todo lo previo que ya lo había dicho en reiteradas oportunidades. No es de ahora".

"Él ya sabe todo, absolutamente todo. Y si lo volví a decir es porque me lo volvieron a preguntar, y como ya no estoy más en pareja con él. Como ya se rompieron los códigos de ambas partes, no me afecta. Quizá en otro momento no lo hubiera dicho, lo cuidaría porque pensaría si alguna vez (volveríamos). Pero no, la verdad es que no me importa".

Al final, Luciana Salazar sepultó toda posibilidad de una enésima reconciliación con Martín Redrado: "Ahora es definitivo. Sobre todo porque está mi hija en el medio. Yo me puedo bancar un montón de cosas, pero jugar con los sentimientos de una menor es... No puedo entender que alguien pueda hacerlo".