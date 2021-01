Luciana Salazar demandará a Connie Ansaldi por decirle desquiciada y gato

Pantallazo

Así lo confirmó en el programa de Angel de Brito, la abogada de los famosos, Ana Rosenfeld. "Entiendo a Luciana. Anoche hablé con ella. Me empezó a escribir. Ahí miré y hoy profundicé técnicamente", explicó en "Los ángeles de la mañana" (LAM).

"Hay dos palabras que verdaderamente la afectan. A ella y a cualquier mujer. La palabra desquiciada y gato son dos palabras que ofenden y humillan", agregó.

"Si me va a demandar por la palabra desquiciada le van a hacer una pericia a ella y no la va a pasar", contestó Ansaldi

"Desquiciada para que vos los digas tenés que tener una constancia que acredite que no está en su sano juicio", afirmó la abogada.

Y de paso, la panelista le recordó a la abogada que no tenía matrícula para ejercer, ya que se la retiraron tras el caso de Juan Dhartés.

El día anterior, Luciana increpó a Ansaldi via tuiter: "¿Qué te pasó @connieansaldi? ¿La desquiciada soy yo, o vos que pasaste de decir que yo era lo más y que me adorabas, a decirme barbaridades públicamente? Me empezaste a agredir de la nada desde que empecé a hablar de política. Te metiste en la grieta vos sola, ¡una pena!".

Y allí vino la respuesta que dio origen a la instancia judicial: "Desquiciada fuiste SIEMPRE. Pero antes eras un gato simpático que no le hacía mal a nadie. ¡Y yo amo a Los Gatos! Cuando te metiste como operadora, me empezaste a caer COMO EL OGT".