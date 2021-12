Lucasfilm anunció un libro de arte conceptual sobre segunda temporada de “The Mandalorian”

Pantallazo

‘The Art of Star Wars: The Mandalorian (temporada 2)’ cuenta con diseños de personajes, vehículos, armas y mucho más.

Montevideo Portal

Lucasfilm y Abrams Books anunciaron The Art of Star Wars: The Mandalorian (temporada 2), una colección de tapa dura de arte conceptual que narra la realización de la exitosa serie Disney+ Original basada en el universo creado por George Lucas.

El libro se publicará el 14 de diciembre y está lleno de diseños de personajes, vehículos, armas y criaturas. También tiene entrevistas con miembros clave de la producción del programa que deleitó a los fanáticos de La guerra de las galaxias.

La tapa de la obra literaria muestra al personaje principal, Din Djarin, junto con Grogu —mejor conocido como “Baby Yoda” o “Yoda bebé”— y se trata de un dibujo original, creado exclusivamente para esta publicación.

El libro está escrito por Phil Szostak, quien también escribió The Art of Star Wars: The Mandalorian (temporada 1).

Montevideo Portal