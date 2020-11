Los médicos de Maradona no querían darle el alta: "Lo hicieron firmar un acta"

Pantallazo

En "Informado de todo", Luis Ventura revela detalles de la muerte de Maradona y la charla que tuvo el astro con los médicos post operación en la cabeza.

"Maradona terminó siendo atendido por un médico vecino porque, según lo que se sabe, quedó prácticamente fulminado por el paro cardíaco y después ya estaba muerto", comienza Ventura.

"Trataron de reanimarlo, no respiraba, no tenía signos vitales y la persona que me llama para darme la información me dice 'está muerto'", agrega el periodista.

"Me dicen que, como insistía en irse a la casa, en la clínica le hicieron firmar un acta notarial deslindando la responsabilidad de los riesgos", sostiene.

"Eso fue porque los médicos consideraban que Maradona tendría que haber permanecido más tiempo internado, cosa que Diego no quiso, desafiando con la irreverencia y la rebeldía que siempre lo caracterizó, una vez más a la muerte. Esta vez la muerte se cobró el partido", concluye.