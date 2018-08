Los famosos se expresaron en las redes tras el rechazo de la despenalización del aborto en Argentina

A pesar de la gran movilización en las calles y en las redes sociales, los legisladores argentinos desestimaron el proyecto de Ley sobre la despenalización del aborto y hubo reacciones.

Los famosos argentinos, a favor y en contra, se expresaron en las redes antes, durante y después del debate.

Tras conocerse la decisión del senado, los famosos a favor de la causa no dudaron en expresarse y plasmar sus sentimientos. ¡Mirá lo que dijeron!

Pero saben que? Veo la ola imparable verde.Veo como estamos escribiendo la historia las valientes mujeres argentinas. Veo la unión y el grito que YA NO TIENE VUELTA ATRAS. Al contrario! Hoy no fue...pero VA A SER! #SeraLey ??

A dormir. Hasta mañana. Gracias a todas y todos los que hoy salieron a defender un derecho, y x las que ya no están. Gracias. #SeraLey

Los Senadores, expuestos como nunca en sus limitaciones, no estuvieron a la altura de nuestras mujeres. La ley de interrupción voluntaria del embarazo es el futuro. Los dinosaurios van a desaparecer. #SeráLey pic.twitter.com/jNgYmF22uz

Tuvieron la oportunidad de salvar a miles de mujeres que morirán. Tuvieron la oportunidad de ser responsables. De cambiar sus trajes de malos del medioevo por justicia. No escucharon la calle? Esto es imparable y #SeraLey pero de ustedes no nos olvidamos mas. Estado femicida.

Ahora usen el pañuelo celeste para taparse los ojos. Porque los abortos seguirán existiendo y las mujeres seguirán muriendo, porque ustedes NO HICIERON NADA PARA IMPEDIRLO. Y tapense bien los ojos, así no ven que NO SALVARON NI SALVARÁN NINGUNA VIDA.