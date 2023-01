Pantallazo

Los US$ 40 de la hija de Maru Botana: la hundieron a memes y desde Hawái la desmintieron

La cocinera argentina habló del sueldo que presuntamente gana su hija como doméstica en Hawái. En el archipiélago no saben nada al respecto.

Días atrás, la chef y comunicadora argentina generó controversia por los dichos que vertió en una entrevista radial en programa Si pasa, pasa, en la porteña Radio Rivadavia.

La presentadora tuvo una charla con el programa de radio Si pasa, pasa, donde afirmó ser “una mamá muy abierta” con respecto a la crianza de sus hijos, y reveló que su hija Lucía, de 21 años, trabaja de empleada doméstica en Estados Unidos.

La joven accedió al empleo por un programa de intercambio conocido como Work and travel. Esto le permite trabajar cuatro meses en el país norteamericano durante cuatro meses y obtener un dinero que luego usa para pagar su carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“La tengo a Luci, que tiene 21, viviendo en Hawái. Se quedó como cuatro meses y ya es el segundo año que lo hace. Va a trabajar de empleada doméstica. Y ella está feliz. Ella elige eso. En diciembre se va y se queda allá instalada, feliz, trabajando de empleada doméstica y viendo los paisajes. Y a mí me encanta porque es una forma de independizarse también”, dijo Mau en la radio. Consultada sobre el salario, expresó que su hija gana 40 dólares la hora, una paga que excede largamente a la percibida por el personal doméstico en Argentina, y probablemente en cualquier parte.

Tras el reportaje, Maru Botana se transformó en tendencia en Twitter debdo a los numerosos comentarios que surgieron sobre sus declaraciones. Algunos la acusaron de mentir, otros recordaron episodios de su pasado, y no faltaron quienes sugirieron que si la joven ganaba cuarenta dólares por hora, posiblemente fuera por labores muy diferentes a las de mucama.

Como tiro de gracia, desde Hawái desmintieron que el personal doméstico gané allí semejantes salarios.

“’Aloha’. Mi nombre es Estivalí. Llevo en Maui 18 años. Soy la Property Manager de una casa donde empleamos ‘housekeeping’ (cuidadores de casas) y aunque nos gustaría que todo el mundo cobrara 40 dólares la hora, la verdad es que no se cobra 40 dólares la hora por hacer ‘housekeeping”, dijo una trabajadora residente en Hawái en un audio emitido por el programa Nosotros a la mañana, de ElTrecetv

“Las chicas que tenemos nosotras, hay muchas argentinas, todas son empleadas legales y cobran entre 25 y 30 dólares la hora y pagan sus impuestos de ahí”, detalló.

“Quería decirle a todas las chicas y chicos argentinos que vienen a Hawái por una mejor vida, que no vengan engañados, que no hay mucha demanda de trabajo, está muy difícil el alquiler, no se cobra 40 dólares la hora. Cuando empezás a trabajar cobrás mucho menos que la gente que ya está acá y está legal. El precio es entre 25 y 30 dólares para las chicas con papeles”, finalizó.

El salario de empleada doméstica en Hawaii es de 20,29 dólares la hora, pero a la hija de Maru Botana le pagan 40 dólares la hora.

La hija de Maru Botana gana en Hawai usd 40 la hora como empleada domestica; Maru Botana acá era dueña de una franquicia que tenía que andar robando la luz para tener mejores ganancias...

Domésticas en Hawaii desmienten a Maru Botana:"aquí nadie gana U$d por hora, no hay mucho trabajo y el alquiler es muy difícil"

