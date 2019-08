Pantallazo

Lizy Tagliani a Flor De La V: “Gastó lo que no tenía para que la comparen con Máxima”

Lo que se transformó un juego mediático terminó en una guerra entre Flor De La V y Lizy Tagliani.

"Yo antes creía que tenía que vestirme de cierta manera o que tenía que transar con esta sociedad para verme. Hoy creo que no tengo que transar con nada. Creo que las personas somos como somos, tengamos barba, no tengamos barba. No creo que uno para ser aceptado tenga que hacer humor con eso", lanzó Florencia tirándole una indirecta a Lizy.

Luego del palito de la conductora, la humorista respondió tajante a una seguidora quien acusó a Flor De La V de envidiar a Lizy.

"Jaaa. Cero drama. Con poca inversión, un imperio (porque barba me crece a rolete y gratis). Ay quien se gastó hasta lo que no tenía para que la comparen con Máxima y sigue a mi lado", lanzó Tagliani.

Horas más tarde, al ver un informe de Incorrectas titulado "Guerra trans", Lizy argumentó muy picante: "Qué lástima que se convierta en una guerra cuando debería ser un grito de libertad de ser cada uno como quiera ser. Yo soy más que un bigote, quedarse ahí es solo comer la frutilla de la ensalada de frutas que somos como personas (Iba a poner banana pero recapacite jaaaa)".