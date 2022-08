Lissa Vera denunció al cantante de la Banda del Lechuga por acoso: "No quería besarlo"

Pantallazo

Tras su paso por el Hotel de los famosos, Lissa Vera fue un furor tremendo en los medios y redes sociales del Río de la Plata.

La Bandada estuvo de invitada en LAM y reveló que denunció al vocalista principal de la Banda del Lechuga por acoso sexual en un boliche.

"Él hizo mucho hincapié en decirme que tenía que ir sola con él. Yo no voy a ningún lado sola, suelo ir con una de mis amigas. Me dijo 'vamos a cenar para hablar de laburo'. Nos juntamos, nos matamos de risa... En un momento, me tomó por sorpresa y me besó. Yo lo quiero mucho, pero no quería besarlo", detalló la artista.

"Todo esto lo hizo apropósito. Él armó esto porque quería salir en TV", remarcó la participante del reality.

"Tengo algunas imágenes de lo que pasó en el boliche. Me acuerdo que me daba champagne para que tome, que me llevó a mi casa, pero no me acuerdo del beso", finalizó Lissa.

?? La carta documento por acoso sexual que Lissa Vera publicó en sus redes sociales ??



Cc #LAM @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/079fThiYrK — América TV (@AmericaTV) August 2, 2022