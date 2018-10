Laurita Fernández y Cabré fueron al cine, se encontraron con una “archienemiga” y cambiaron de sala

Pantallazo

Este fin de semana, Laurita Fernández y Nicolás Cabré decidieron ir al cine a ver la película "Nace una estrella", el musical que protagonizan Lady Gaga y Bradley Cooper. La misma decisión tomaron Flor Marcasoli, archienemiga de Fernández, y su pareja Esteban Morais.

Según contó Ángel de Brito, cuando Fernández y Cabré vieron a la pareja decidieron cambiarse de sala e irse a ver otra película.

¿Quién es, entonces, Marcasoli?

Florencia Marcasoli es una joven con la que Federico Bal, ex de Fernández, tuvo un romance "durante el verano de Carlos Paz", y que se conoció luego de que el propio Bal confesara y se conocieran una serie de mensajes de WhatsApp, como los que reproducimos a continuación:

4 de febrero de 2015

Bal: "Vos sos lo más importante de mi vida".

Marcasoli: "No sé qué pasa entre nosotros. Lo único que sé, es que el tiempo pasa y si no te veo, te extraño. Lo único que sé es que te amo y no puedo dejar de sentirlo".

Bal: "Florencia, nunca voy a poder olvidarte. Dejar de amarte, nunca".

***

Esta situación le dolió a Fernández, a tal punto que los medios argentinos llegaron a afirmar que Marcasoli es su "archienemiga". Parece que esta decisión de dejar de ver la película al cruzársela confirma los que los medios aseguran.