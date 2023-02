Laura Ubfal sobre su beso viral con Alfa: “Me cruzó el brazo y casi me ahorca”

Pantallazo

La gala de debate en que estuvo Alfa fue un éxito rotundo a nivel de rating en Argentina. El show promedió 28 puntos de audiencia y fue uno de los programas más vistos.

Poco después, se viralizó un video grabado en el corte donde el exjugador le daba un beso a Laura Ubfal, una de las panelistas que fue muy dura con el competidor desde que entró al programa.

Ubfal estuvo de invitada en Intrusos y contó todos los detalles de su encuentro con Alfa, que fue muy comentado en las redes sociales. “Yo estaba sentada y de repente siento un brazo que me ahorca. Entró al estudio y vino derecho”, aseguró la panelista.

“Él no pregunta. Lo que hizo conmigo ayer, con todo el humor, pero entró al estudio, se me abalanzó, me cruzó el brazo y casi me ahorca, lo digo en serio. No me pidió permiso para abrazarme. No me incomodó, pero estoy diciendo que lo vi venir”, destacó.

Desde que Walter Alfa Santiago pisó la casa de Gran Hermano, se convirtió en uno de los personajes más mediáticos y queridos por gran parte del público rioplatense. Al participante se le adjudicaron muchos romances con celebridades muy conocidas del medio argentino; Georgina Barbarossa, Daniela Cardona y Pata Villanueva fueron algunas de las famosas que conquistó el latin lover.