Las vacaciones de Patricia Madrid en Egipto: pirámides y paseos en camello

Patricia Madrid se tomó un descanso de la televisión y la radio uruguaya para disfrutar de unas vacaciones en Jordania, y subió historias de sus días de viaje.

La conductora subió una historia de Instagram arriba de un camello con la pirámide de Guiza de fondo. En otra de las publicaciones, compartió una foto de ella muy sonriente saltando en el aire, en Egipto.

“Pirámide de Keops, Guiza (Egipto)”, fueron las palabras que escribió la presentadora en las redes. El post de Patricia obtuvo numerosos likes y mensaje positivos por parte de los usuarios de Instagram.

Días atrás, la conductora recibió muchas consultas de su estadía en Jordania, en especial de Petra. Patricia aprovechó para contarle a sus seguidores que el invierno en el Medio Oriente no es como muchas personas piensan.

“Desde Occidente, la idea que tenemos de Jordania es que llueve muy cada tanto, que básicamente la gente que vive acá con 40 grados a la sombra los 365 días del año. Bueno, no, no, no, vengan en febrero que van a tener tormenta de nieve”, dijo Madrid.