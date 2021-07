Las lagrimas de Abel Pintos al recordar la muerte de una amiga de su infancia

Pantallazo

Abel Pintos se emocionó al recordar por primera vez la historia de una amiga que falleció y a la que no pudo expresarle sus sentimientos.

En el programa PH (Podemos Hablar), emocionado y cubierto de lágrimas, le dedicó palabras de amor.

"Yo iría al día de mi comunión porque fue la última vez que vi a una amiga que se llama Corina. Perdón", dijo, quebrando en llanto, en el ciclo de Andy Kusnetzoff.

"Una amiga de la infancia que cuando se fue, porque no se podía quedar mucho tiempo por un tema de salud, me mandó a decir con otra amiga que me quería dar un beso en el cachete. La aclaración fue genial", recordó, según consigna Ciudad Magazine.

"Yo le di un beso a ella y me dijo ‘te quiero'. Yo no sabía decir ‘te quiero' y no la vi nunca más. La recuerdo cada día de mi vida", contó Abel Pintos.