Las fuertes palabras de Sergio Puglia en el Día del Orgullo LGBTI

Puglia recordó que, pese a las leyes existentes, la discriminación sigue existiendo. Y lo hizo en primera persona y a viva voz.

"Fui el gordito puto cuando era un niño, fui el gordo de mierda puto cuando estaba en el liceo", dijo en el programa. Se fue del país y pudo ser "un tipo libre y realizar y hacer una carrera", pero a su regreso tenía que escuchar que dijeran "Saquen a ese gordo puto de la televisión y la radio".

"Las cartas llegaban a los directorios de las instituciones donde yo trabajaba para que me echaran. Y cuando no daban efecto dejaban cartas en los edificios donde yo vivía. Así que a mí nadie me va a decir acá que yo estoy hablando porque me gusta".

Y agregó: "Estoy diciendo lo que viví y lo sigo viviendo, porque hoy todavía hay gente que a través de las redes se da el lujo de decirme 'Gordo puto, callate la boca'. Entonces, mi querido, no está zanjada nada. Ni para mí, ni para los demás".

#Puglia habla del bullying que sufrió en Uruguay pic.twitter.com/aQOtqGmlTx — SebastianRuiz (@SebaRuizuy) June 29, 2020

