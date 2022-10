Lanata contra la exdiputada argentina que entró a GH y dijo que "los K están preocupados"

Pantallazo

Gran Hermano volvió a la televisión uruguaya tras la ultima edición en 2016. El reality se estrenó por Canal 10 y estuvo bajo la conducción de Santiago del Moro. La presentación de algunos de los hermanitos ya generó polémica en las redes, alguna de ellas fue la de Romina Uhrig, ex diputada argentina del Frente de Todos.

“Cuando fui diputada, acompañé la ley de cupo laboral trans, porque a mí me crio mi tía que era travesti”, explicó la jugadora antes de ingresar a la casa del reality.

El ingresa de esta participante causó una controversia inesperada y una de las personas que analizó el ingreso de la exdiputada fue Jorge Lanata. En una chala para LAM, el periodista contó que el Kirchnerismo está muy preocupado por lo que está ocurriendo en Gran Hermano, en especial, por lo que pueda a llegar a contar Romina Uhrig de las intimidades sector político que comanda la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Vos sabés que me contaba la gente nuestra que hace política, a ver, somos periodistas, hablamos con todo el mundo, hablamos con los K, los no K, con lo que sea, y me contaban que hay bastante quilombo dentro de los K, con respecto a que barbaridad puede decir esta chica, lo están viendo con preocupación", dijo el conductor.

Otro de los participantes que ya tuvo un problema con el sector de Cristina Fernández de Kirchner, fue el Alfa. El jugador dijo abiertamente en una charla que conocía a Alberto Fernández y reveló que lo "coimeaba".

"Mi mejor amigo, desde la primaria, es Claudio Ferreño, la mano derecha de Alberto Fernández. A Alberto lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien a Alberto Fernández", expresó el hermanito en la conversación con los otros competidores.

Esto provocó que saliera la vocera del presidente de Argentina a refutar estas declaraciones y comunicar que el político iniciaría acciones legales contra Alfa por "dañar el honor" de Alberto Fernández.

Sin perjuicio de lo dicho por la vocera presidencial y en caso de persistir la injuria al Presidente de la Nación, @alferdez me instruyó a iniciar las acciones civiles por daño contra su honor.

Esperamos evitar el dispendio judicial innecesario con la retractación. https://t.co/YtQHEeMPiy — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) October 20, 2022