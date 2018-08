Lanata apuntó contra todos: “Tinelli no puede ser presidente ni de un consorcio”

Pantallazo

Estelita, el personaje que interpreta Jey Mammon, tiene un show de entrevistas en el teatro Regina junto a la sexóloga Alessandra Rampolla. El invitado de este jueves fue Jorge Lanata, quien fiel a su estilo no se calló sobre nada ni nadie.

El periodista contó que fue mozo antes de ser periodista, algo que lo ayudó a "bajarse del caballo" porque "aprendés a servir".

Después pasó a reafirmar sus opiniones, entre ellas su negativa a que los niños trabajen en televisión, tras su extenso editorial contra la participación que da Marley a su hijo Mirko en la pantalla y las redes sociales. "Solo ver cómo esta él ahora es muy limitado. No tenemos derecho los padres a eso, lo digo en defensa de los chicos. ¿Qué libertad le estás quitando? Nadie le preguntó a ese bebé si quiere estar en televisión".

Luego reafirmó que piensa que "Flor de la V es un hombre" y lamentó que el Estado lo "obligue a pensar de forma políticamente correcta". "Si yo digo esto el INADI me da un curso. Andá al carajo, yo puedo pensar lo que me dé la gana. Una ley no te puede obligar a pensar".

De Susana Giménez opinó que es "una muy buena persona, una gran mujer, es auténtica", pero por contrapunto a Tinelli le recomendó seguir en el Bailando: "Tinelli no puede ser presidente ni de un consorcio", disparó.

Hasta defendió su falta de cuidado de su cuerpo, luego de haberse sometido a un trasplante: "Me lo dieron a conciencia, no fue a cambio de algo, no siento culpa, fumo 3 atados por día".

Acá podés ver la entrevista completa: