Lali Espósito cruzó fuertemente a un televidente: “Sos el ejemplo de un acosador”

Pantallazo

La cantante se plantó con un telespectador en defensa de las mujeres y le dijo que el “insistirle a alguien cuando no quiere es violencia”.

Lali no solo es conocida por su gran carrera artística, sino también por lucha y reivindicación de los derechos de las todas las mujeres. La actriz es parte del Colectivo de Actrices Argentinas, y fue una de las tantas estrellas que, con sus protestas, hizo posible que el aborto fuera legal en Argentina.

La cantante se encuentra en España para la presentación de la tercera y última temporada de Sky rojo y, como todas las semanas, estuvo presente en El Hormiguero con su columna como life coach, donde responde las inquietudes de los televidentes.

Pablo Motos le leyó a la ídola latina una consulta de un seguidor del programa, y la estrella argentina repudió la actitud del telespectador donde lo tildó, sin filtro, de “acosador”.

“Estoy enamorado de mi vecina Blanca, ¿qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio, por eso no sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl”, fue el mensaje que envío la persona al magazine europeo.

“Sos el más claro ejemplo de lo que ese ser un acosador”, planteó Lali.

“O sea, eso llega a la Justicia, se jacta de haber ganado el juicio, y no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres, y, de pronto, le insiste otra vez en salir. Buena onda pone al final…”, destacó.

Luego, la famosa rioplatense apuntó sin pelos en la lengua contra el televidente: “Este es un claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Está buenísimo que les niñes que están del otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia, que es el gesto de insistirle a alguien”, enfatizo.

“Querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte. No es no”, sentenció Lali.