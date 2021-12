Lady Gaga gana premio a mejor actriz del Círculo de Críticos de Nueva York

Pantallazo

Su papel en la cinta de Ridley Scott "House of Gucci" le valió el galardón.

El Círculo de Críticos de Nueva York (NYFCC, en inglés) premió a Lady Gaga este viernes con el galardón a mejor actriz por su papel en la cinta de Ridley Scott "House of Gucci", un reconocimiento con el que la cantante y actriz solidifica su posición en la carrera hacia los Oscar.

La neoyorquina fue premiada pese a que la película en sí no ha sido muy aplaudida, con una discreta puntuación del 63 % en la valoración conjunta de cientos de expertos de cine publicada en la red Rotten Tomatoes.

Es posible, sin embargo, que Gaga se enfrente en los Oscar a contundentes rivales como Nicole Kidman, por su papel como Lucille Ball en "Being The Ricardos", o Kristen Stewart como la princesa Diana en "Spencer".

El NYFCC premió además como mejor actor a Benedict Cumberbatch por su interpretación en "The Power of Dog", una cinta que también se llevó el galardón de mejor directora para la neozelandesa Jane Campion, y el de mejor actor de reparto para el australiano Kodi Smit-McPhee.

Por otra parte, la organización, que lleva entregando galardones desde 1936, ha nombrado mejor película del año a "Drive My Car", un film nipón del director Ryusuke Hamaguchi que representa a Japón en la categoría de película extranjera en los Oscar.

Mientras, la británica Kathryn Hunter fue reconocida con el premio a mejor actriz de reparto por su participación en "The Tragedy of Macbeth", una adaptación de la famosa obra de teatro de William Shakespeare, protagonizada por Denzel Washington y Frances McDormand.

Además, "The Mitchells vs. the Machines", de Mike Rianda, recibió el galardón de mejor película animada, y el "West Side Story" de Steven Spielberg el de mejor cinematografía.

Fuente: EFE