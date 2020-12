La tristeza de Diego Maradona Jr.: “Precisé 29 años para recuperarlo”

Pantallazo

La historia de Diego Armando Maradona Jr. conmovió a todo el mundo cuando, a los 29 años, solo pedía una cosa: ser reconocido por su padre.

Finalmente lo consiguió, recompusieron su relación y disfrutaron de cinco años juntos. Tiempo que, lógicamente, fue insuficiente.

"Se fue demasiado pronto, pero en el tiempo que compartimos fui feliz. Yo lo perdoné hace cinco años, cuando nos reunimos en Buenos Aires. El 24 de noviembre me costó dormir, me había prometido no descansar en la tarde del día siguiente, estaba mirando la TV para pasar el tiempo y recibí la llamada", contó el joven en diálogo con la radio italiana CRC.

"Precisé 29 años y medio para recuperar esta relación, los 5 años vividos juntos no los olvidaré más. No quería recriminarle el pasado y mantener inútiles rencores. Le dije a mi padre que quería construir un futuro juntos, desde cero", agregó.