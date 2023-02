La tierna foto de Anahí Lange amamantando a su hijo en la playa

Pantallazo

A principios de enero de 2022, Anahí Lange junto con su pareja compartieron en redes una imagen del nacimiento de Ciro, su hijo. Desde ese entonces, como cualquier mujer que se sumergió en la maternidad, su vida y rutina dieron un cambio inesperado.

La panelista de Algo contigo siempre reflexiona en las redes sobre este tema. La conductora subió una tierna imagen amamantando a su hijo en la playa de Los Titanes, acompañada de un profundo texto sobre su vínculo con la naturaleza.

“Pocos lugares me generan tanta plenitud como el mar. Antes de la maternidad tenía la idea de que una de las situaciones que podía extrañar de mi versión anterior era, justamente, la de disfrutar del mar”, comenzó.

“Sin embargo, y para mi suerte, voy encontrando una nueva manera de gozar la playita, de querer armar formitas de arena (y ponerme contenta cuando me salen), de amigarme con ella, esas malditas y pequeñas partículas que se pegan a la piel, de bañarme rapidito así no me pierdo nada de lo que sucede fuera del agua, de llevarme libros para no leerlos, de bajar cuando todavía no hay casi nadie, de subir a la hora que antes bajaba, de sentirme aún más plena. Qué lindo se siente haberse equivocado”, finalizó.