La tercera temporada de "13 Reasons Why" trae a los espectadores una "despedida adecuada"

"Fuimos muy afortunados de que Netflix nos diera la oportunidad de tener tantas temporadas y escribir un final real", dijo Devin Druid, quien interpreta a Tyler Down, en una entrevista con TVLine. "No todas las series tienen el mismo lujo, así que estoy realmente agradecido".

El actor, que calificó de "despedida adecuada" esta última entrega, aseguró que los nuevos episodios serán "como un distanciamiento de las otras temporadas, que tenían un catalizador central que motivaba a los personajes. Esta temporada solo echa un vistazo a todo lo que han pasado estos personajes y la historia proviene de cómo reaccionan a todo eso. Por lo tanto, va en sentido contrario".

La temporada final obliga a sus personajes a confrontar todo lo que han hecho, incluidos los dolorosos secretos que acordaron enterrar en lugar de resolver. Para Tyler, esto significa revivir el momento en que llevó un rifle de asalto al baile de fin de curso.

"Vimos esas armas al final de la temporada 3. Si algo así volviera a aparecer, eso sin duda sería traumático para Tyler", apuntó el intérprete. "También amenazaría todo en lo que ha trabajado y construido para hacer las cosas bien. Así que definitivamente está preocupado por eso. Estos personajes tienen algunos grandes secretos que están tratando de mantener en secreto, por lo que todos tienen de qué preocuparse".

Aunque Druid no ha revelado detalles sobre la trama de Tyler, el actor se siente satisfecho respecto a la evolución de su personaje. "Tyler no siempre toma las decisiones correctas, pero es el primero en tomar las medidas necesarias para corregir sus errores", dice Druid. "Siempre he apreciado eso de él".

