La supuesta hija de Maradona quiere saber la verdad: "Mi mamá quedó embarazada de Diego"

Pantallazo

En el programa de "Secretos Verdaderos", Eugenia Laprovittola revela todos los detalles del supuesto vínculo de su madre biológica con Maradona.

"Mi mamá tenía una pareja y en un encuentro con Diego quedó embarazada. Cuando la pareja se enteró, le empezó a pegar en la panza para que me pierda. Era un contexto de mucha violencia y ahí ella decidió darme en adopción", explica la futbolista.

"Si da negativo, seguiré mi búsqueda por otro lado", señaló, al tiempo que se mostró desinteresada por los conflictos entre los herederos que despertó la muerte del exfutbolista. "No miro tele, solo fútbol. No sé lo que se dice ni me quita el sueño, mi búsqueda no va por ahí", sostiene.

"Cantamos canciones del Lobo, lo acompañé a la camioneta, le cerré la puerta. Yo sentí algo especial, no sé si porque emanaba eso para todo el mundo", cierra Eugenia.