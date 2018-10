La sorprendente confesión de Calu Rivero: “Qué ganas de ser mamá”

Pantallazo

Pasado el mal trago mediático tras la denuncia contra Juan Darthés por acoso sexual en 2012, Calu Rivero intenta pasar página y volver a hacer televisión en su país.

La actriz ya rueda Campanas en la noche, telenovela en la que también estarán Federico Amador, Esteban Lamothe, Franco Masini, Eugenia Tobal, Mimí Ardú, Rodrigo Guirao Díaz, Patricia Viggiano, Clara Alonso y Maxi Ghione, y que se emitirá por la señal de Telefe cuando concluya 100 días para enamorarse.

Pues bien, se vincula a Rivero con su compañero en la ficción Eliseo Barrionuevo, ex marido de la bailarina de Showmatch Florencia Viterbo.



"Quedate con la que te haga reír como ella", publicó el actor junto a una foto de máxima complicidad.

Lo que ahora llama la atención fue la publicación de Rivero, al hacer una contundente revelación. "Qué ganas de ser mamá. There are days when I just truly want to be a mom (Hay días en los que realmente solo quiero ser madre)". Y sus seguidores no hicieron otra cosa que animarla a traer "gente linda" al mundo.